Экономика

Американские индексы обновили рекорды. Дело в отчетах компанийРБК 02:26

Фондовые индексы США завершили вторник сильным ростом. Повод – позитивная корпоративная отчетность. Аэрокосмический и оборонный гигант Lockheed Martin превзошел прогнозы на первый квартал и повысил годовой прогноз.
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День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

РБК09:26

Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций 24 апреля 2019 г

Глас Народа02:38
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Политика

Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».
Обновлено в 08:32
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.
Обновлено в 06:55
Авто

Компания Ford занялась выпуском тележек для супермаркетов

Обновлено в 09:23
Технологии

Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет

Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Футбол

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»

На одном из фото Салах запечатлён с известной актрисой Эмилией Кларк из телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе

Обновлено в 08:33
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Религия

Готовимся к пасхе. Народные традиции

В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Футбол

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег за право трансляции матчей сборной Бразилии, сообщает BBC.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве

Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Кино

Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым

Обновлено в 08:51
Политика

В Кремле рассказали, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Политика

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов Boeing и Airbus

В России закупят 100 самолетов Boeing и Airbus для компании «Аэрофлот». Покупку одобрило правительство РФ.
Обновлено в 08:37
Политика

Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе

Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Политика

Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Наука

Видеоигры не вредят социальному развитию детей

Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 01:24
Политика

СБУ начала проверку после опроса об отделении Львовщины

Опрос может быть квалифицирован как посягательство на территориальную целостность Служба безопасности Украины начала проверку после появления в сети опроса о выходе Львовской области из состава страны, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин назвал сверхзадачу России

Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.
Обновлено в 09:02
Политика

Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму

Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Технологии

В США беспилотникам разрешили доставлять посылки

Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено вчера в 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
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