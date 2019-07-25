Финансы

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 26.07.19

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Американские индексы обновили рекорды

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
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В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции

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ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото

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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Экономика

Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке

Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
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Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

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Политика

В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове

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Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Авто

Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X

Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
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Кино

Названы победители фестиваля Горький fest

В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
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Общество

Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Мужчина в Саранске открыл стрельбу по детям, один ребёнок пострадал

Шокирующий инцидент произошел в столице Мордовии накануне, 25 июля. Вечером на Светотехстрое местный житель открыл стрельбу по детям.
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Политика

Кличко не пришел на допрос в ГБР

Кличко на встречу со следователем не явился, написал в своем Telegram-канале глава ГБР Роман Труба Не пришли и его представители.
Обновлено в 08:28
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Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

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Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Музыка

На фестивале Дениса Мацуева в Сочи выступят лучшие молодые музыканты

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После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Екатеринбурге приземлились самолёты ВВС Китая

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолёты Военно-воздушных сил Китая.
Обновлено в 01:04
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Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
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Руководитель Huawei замечен со складным смартфоном Mate X

Компания Huawei анонсировала свой первый складной смартфон Huawei Mate X ещё на выставке MWC 2019, но продукт всё ещё не поступил в продажу.
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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

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Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.
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