Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Обновлено в 08:17
Наука
Беспроводные имплантаты позволили пациентам управлять протезом руки
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Спорт
ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото
В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира 2019 года по водным видам спорта Сегодня состоялся заплыв на дистанции 200 метров на спине.
Обновлено в 08:46
Футбол
СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 09:11
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Политика
В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове
Ранее советник Зеленского заявил, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Авто
Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X
Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
Обновлено в 03:16
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Общество
Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Мужчина в Саранске открыл стрельбу по детям, один ребёнок пострадал
Шокирующий инцидент произошел в столице Мордовии накануне, 25 июля. Вечером на Светотехстрое местный житель открыл стрельбу по детям.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
Кличко не пришел на допрос в ГБР
Кличко на встречу со следователем не явился, написал в своем Telegram-канале глава ГБР Роман Труба Не пришли и его представители.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Происшествия
После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу
После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Екатеринбурге приземлились самолёты ВВС Китая
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолёты Военно-воздушных сил Китая.
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Руководитель Huawei замечен со складным смартфоном Mate X
Компания Huawei анонсировала свой первый складной смартфон Huawei Mate X ещё на выставке MWC 2019, но продукт всё ещё не поступил в продажу.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет
Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.
Обновлено в 05:02