Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекордREGNUM вчера в 14:07
Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину
Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.
Обновлено в 06:23
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Обновлено в 06:27
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 18:17
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Происшествия
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
Северокорейская сторона доставила на борт задержанного российского судна "Сянхайлинь-8" в порту Вонсан воду, сообщил РИА Новости Замдиректора судовладельца Сергей Седлер.
Обновлено в 03:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Обновлено в 05:06
Происшествия
Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду
Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Хоккей
«Сибирь» подписала пробный контракт с Чесалиным
Форвард Евгений Чесалин подписал просмотровый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:11
Футбол
Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.
Обновлено в 05:22
Кино
Вин Дизель показал завершенный сценарий для нового «Риддика»
Обновлено в 03:57
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Космос
Сотрудников АО «НИИ Телевидения» наградили памятными знаками Роскосмоса
Малые космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии выступили в качестве попутной полезной нагрузки для аппаратуры АО «НИИ телевидения», которая отработала без замечаний.
Обновлено вчера в 06:31
Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.
Обновлено в 03:37
Общество
В России введут пособия на детей до трех лет
В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Матвиенко поддержала усиление роли парламента
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье «Живая Конституция развития» в Парламентской газете предложил «точечно» вносить корректировки в Конституцию России.
Обновлено в 06:51
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30