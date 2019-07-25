Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекордREGNUM вчера в 14:07

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.
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