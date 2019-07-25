Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.

Политика Косачев потребовал разъяснений от Зеленского по задержанию танкера РФ Константин Косачев отметил, что все обстоятельства задержания танкера подлежат уточнению, а позиция Владимира Зеленского — разъяснению.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Кино Венецианский фестиваль покажет фильмы Содерберга, Эгояна и Полански В программе "Венецианские классики", где за приз соревнуются отреставрированные шедевры прошлых лет, участвует фильм Василия Шукшина "Калина красная".

Политика Украинцы обложили данью украинцев в Европе Украинская диаспора в Чехии, по разным оценкам, насчитывает от 120 до 140 тысяч человек.

Энергетика Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7% Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Космос Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Экономика Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Армия и оружие Финляндия обвинила Россию в воздушном вторжении Самолет пролетел в общей сложности около 25 километров в воздушном пространстве Финляндии и покинул его через две минуты — в 9:25.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что из похищенных 136 миллионов рублей получил лишь четыре миллиона.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.

Транспорт В Краснодаре из-за дождя встали трамваи В Краснодаре 25 июля в 12.00 начался сильный дождь. Всего за час многие улицы краевого центра из-за обильных осадков превратились в реки.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Политика Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.