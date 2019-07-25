Экономика

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00

Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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