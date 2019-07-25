Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российских моряков, находившихся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Политика
На Украине готовят новые санкции против России
В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Происшествия
СК проверит данные об избиении девочки-инвалида на детской площадке
В Московской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о жестоком избиении девочки-инвалида.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В России модернизируют противолодочные самолеты Ту-142
Военные эксперты в беседе с журналистами «Известий» рассказали о том, что Ту-142 будет выполнять роль дальнего бомбардировщика, поскольку он способен уничтожать вражеские цели за тысячи километров от местонахождения базы.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Дети АУЕ держали в страхе целый район Нижнего Новгорода
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 09:26
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
Директор компании уверен, что катарский газ — неплохая альтернатива российскому голубому топливу, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года.
Обновлено в 07:49
Политика
Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:05
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30