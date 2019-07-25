Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Политика В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на Украине В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Авто Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.

Футбол Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия На проспекте Испытателей горит автосервис «Евроавто» В Приморской районе в четверг, 25 июля, случился пожар в автосервисе "Евроавто". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авто Bugatti представит преемника модели EB110 SS Bugatti представит преемника модели EB110 SS, правда это будет не совсем преемник, а новинка, выполненная в стиле этого суперкара.

Политика Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Финансы Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

Политика Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».

Армия и оружие Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика На Украине хотят ввести новые санкции против России Правительство Украины направило в Совет национальной безопасности и обороны предложение о введении новых санкций в отношении России.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Происшествия Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.

Происшествия СК проверяет информацию об избиении девочки-инвалида Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что проверяет информацию об избиении 10-летней девочки-инвалида в Электростали.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Общество Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва» Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.