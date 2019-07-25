Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Политика
В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на Украине
В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине.
Обновлено в 09:27
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
Обновлено в 05:29
Футбол
Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На проспекте Испытателей горит автосервис «Евроавто»
В Приморской районе в четверг, 25 июля, случился пожар в автосервисе "Евроавто". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 07:30
Авто
Bugatti представит преемника модели EB110 SS
Bugatti представит преемника модели EB110 SS, правда это будет не совсем преемник, а новинка, выполненная в стиле этого суперкара.
Обновлено в 11:13
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны
У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах.
Обновлено в 09:47
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Единоборства
Соперник Дадашева прокомментировал его смерть
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине хотят ввести новые санкции против России
Правительство Украины направило в Совет национальной безопасности и обороны предложение о введении новых санкций в отношении России.
Обновлено в 02:32
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере
Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении девочки-инвалида
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что проверяет информацию об избиении 10-летней девочки-инвалида в Электростали.
Обновлено в 09:35
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Общество
Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»
Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.
Обновлено в 11:47