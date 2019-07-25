Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Представители кондитерских фирм пояснили, что пальмовое масло активно используется при изготовлении сладостей по всему миру, и найти ему полноценную замену практически невозможно.
Обновлено в 00:59
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Политика
Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа
Капитан российского танкера, задержанного на Украине, Илья Дробязко в беседе со Sputnik Молдавия сообщил, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
Обновлено вчера в 15:05
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Кино
Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019
Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Грабители украли почти тонну золота в бразильском аэропорту
Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Apple может купить подразделение Intel за миллиард долларов
Apple ведёт переговоры о покупке подразделения Intel, разрабатывающего беспроводные модемы — компоненты, позволяющие смартфонам, планшетам и ноутбукам подключаться к сетям сотовой связи.
Обновлено 23 июля в 03:35
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
Обновлено вчера в 06:36
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено 24 июля в 11:11
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика
Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК
Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
До зарплаты не хватает денег 75% россиян
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре
Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 03:45