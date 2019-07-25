Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 25 июля в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Финансы
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
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Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Тамбовом»
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Обновлено в 06:07
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В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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Главными новинками автосалона во Франкфурте станут электрокары
Машину заявляют как прямого конкурента Tesla Model 5. Ожидается, что в этом сегменте новинка от Porsche станет самой быстрой.
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Шоу-бизнес
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До конца выходных можно отсрочить Рагнарёк в бета-версии Tribes of Midgard
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«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
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Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
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Девушка на митинге измазала кровью росгвардейцев
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