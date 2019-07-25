Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 25 июля в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить плавное повышение
Финмаркет25 июля в 03:13
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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