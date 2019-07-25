Финансы

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 25 июля в 05:00

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных отметок

Finam.Ru10:50

Американские фондовые индексы упали вчера рекордными темпами за месяц

Финмаркетвчера в 02:06

Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордом

REGNUMвчера в 16:42

Фондовые торги в США завершились снижением, а в России — ростом

Росбалтвчера в 02:10

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 26.07.19

Глас Народавчера в 01:19

Американские биржи в пятницу росли на позитивной статистике и финотчетности

ПРАЙМвчера в 16:44

От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус

РБКвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия

МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве

Свыше 3,5 тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве, сообщили в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 09:13
Футбол

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»

Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Путин спустился в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Обновлено в 07:46
Кино

Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля

Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Происшествия

По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на акции в центре Москвы

Обновлено в 10:12
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Обновлено в 10:59
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Политика

Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

Новую петицию с требованием вернуть авиасообщение с Россией выложили на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:00
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено вчера в 00:29
Общество

Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы

Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Религия

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек

Около 300 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в субботу, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.
Обновлено в 11:03
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол

«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ

Обновлено в 09:07
Культура

«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D

Обновлено в 09:02
Футбол

«Спартак» решил расстаться с Мельгарехо

Обновлено в 08:01
Происшествия

На Филиппинах произошли сразу два землетрясения

В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP.
Обновлено в 06:54
ещё по теме
Главное