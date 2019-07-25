Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 25 июля в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Обновлено вчера в 06:42
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Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
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Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.
Обновлено в 09:10
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Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
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«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
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На Филиппинах произошли сразу два землетрясения
В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP.
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