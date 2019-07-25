Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Армия и оружие
Лавров: вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Авто
Hyundai представила Tucson Sport с форсированными моторами
Именитый корейский автобренд Hyundai представил недавно прокачанную версию модели Tucson, в названии которой появилось слово Sport.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Общество
В Томской области массово гибнут пчелы
Массовую гибель пчел зафиксировали в ряде районов Томской области — в Зырянском, Шегарском, Томском и Кожевниковском.
Обновлено в 05:48
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено в 08:27
Футбол
Кабелла стал игроком «Краснодара»
Обновлено вчера в 03:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
Обновлено в 09:37
Космос
Первый прыжок межпланетного SpaceX Starhopper показали на видео
Прототип ракеты Starship компании SpaceX совершил свой первый удачный прыжок.
Обновлено в 09:00
Политика
Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei
Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei.
Обновлено в 06:26
Наука
Неумирающий пень выжил за счет соседних деревьев
По-видимому, растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему, по которой вода и питательные вещества поступали и к деревьям, и к живому пню.
Обновлено в 07:41
Экономика
«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe Generale
Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Спорт
ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио
Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Политика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Общество
Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина получила 20 лет тюрьмы за мошенничество
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14