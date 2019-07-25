Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:22, Вашингтон
Футбол
Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома
Немецкий клуб включился в борьбу за 22-летнего бразильца, который не смог стать основным игроком каталонского клуба.
Обновлено в 14:35
Политика
СБУ сообщила об отсутствии оснований для задержания российских моряков
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, что отпустила российских моряков с задержанного танкера Nika Spirit (ранее называвшийся Neyma), поскольку экипаж не нарушал законов Украины и норм морского права.
Обновлено в 13:44
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено в 14:57
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Политика
Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США
В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено в 15:19
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — сообщается в микроблоге в Twitter национальной метеорологической службы Германии.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом
Фотомодель Виктория Лопырева родила своего первенца в 35 лет.
Обновлено в 10:39
Политика
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем, сообщило агентство ВАФА.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Кино
Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»
Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество
Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено в 13:43
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
На крейсер «Аврора» назначен новый командир
Командиром дважды Краснознаменного ордена Октябрьской революции бронепалубного крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора» стал капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Общество
Торжественное собрание ко Дню работника следствия прошло в Москве
В Москве прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника следственных органов.
Обновлено в 11:46
Политика
Россия изучала базы избирателей во всех штатах, заявили в сенате США
США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.
Обновлено в 15:45
Здоровье
Диетолог рассказала об основных ошибках худеющих людей
Обновлено в 14:17
Общество
Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 13:47