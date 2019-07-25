Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Общество
Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено в 16:09
Общество
В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ
В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Общество
Количество дачников в России уменьшилось
Согласно результатам опроса, загородной недвижимостью в России владеют примерно 42% жителей городов.
Обновлено в 09:29
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13
Космос
Биолог: Рожденные в космосе дети не смогут быть людьми в полной мере
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания МГИК
Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Политика
Об обиде Зеленского на Путина рассказал Соловьев
Об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина рассказал ведущий «Россия-2» и радиостанции «Вести ФМ» Владимир Соловьев в своем Твиттере.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Футбол
Шалимов назвал Кононова дебилом из-за высказываний о Черенкове
Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов назвал главного тренера «Спартака» Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке красно-белых Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы
Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.
Обновлено в 16:26
Здоровье
Помощь с жильем и работа с вузами. Как в больницу Коломны привлекают новых врачей
Что касается плана мероприятий на текущий год, то мы планируем привлечь еще как минимум 21-го врача — это будут выпускники, окончившие ведущие вузы страны.
Обновлено в 12:33