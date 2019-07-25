Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:30
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Военные ответили на слова украинцев об атаке ФСБ «зеленым лучом»
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов прокомментировал заявление украинских военных о том, что ФСБ якобы освещает их катера «лучами зеленого света» в Азовском море.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Политика
Румыния заблокировала доставку российского вооружения в Сербию
Власти Румынии отказались выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии.
Обновлено в 07:59
Наука
Новое определение ожирению предлагают дать ученые
Ученые из университета Айовы провели исследование, в ходе которого установили, что человек может страдать от ожирения при нормальном индексе массы тела.
Обновлено в 06:04
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Экономика
Минфин прокомментировал закон об онлайн-продаже алкоголя
Замминистра финансов России Илья Трунин прокомментировал потенциальные риски в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя.
Обновлено в 08:29
Наука
Проецирующий «лазерную стену» светофор разработали в России
Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал уникальный образец светофора, который может проецировать «лазерную стену».
Обновлено в 06:54
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Общество
Пятница может стать самым теплым днем июля
Пятница, 26 июля, может стать самым теплым днем июля в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:55
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Экономика
ЦБ назначил второго финансового омбудсмена
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Пополнили фонд: зачем Украина захватила российский танкер
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ 25 июля украинские силовики захватили российский танкер Nika Spirit, который прибыл для ремонта в порт Измаил.
Обновлено в 08:44