Финансы

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 26.07.19

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Фондовые торги в США завершились снижением, а в России — ростом

Росбалт02:10

От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус

РБК02:00

Американские фондовые индексы упали вчера рекордными темпами за месяц

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Индексы Уолл-стрит закрылись в серьезном минусе через день после рекордов

REGNUMвчера в 16:58

Очередной день напряженного ожидания

Finam.Ruвчера в 05:00

Промышленные индексы США в среду демонстрировали разнонаправленную динамику

ПРАЙМ24 июля в 17:46
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика

Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:30
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Политика

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing

Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Финансы

Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Военные ответили на слова украинцев об атаке ФСБ «зеленым лучом»

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов прокомментировал заявление украинских военных о том, что ФСБ якобы освещает их катера «лучами зеленого света» в Азовском море.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика

Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Политика

Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок

Обновлено в 00:59
Политика

Румыния заблокировала доставку российского вооружения в Сербию

Власти Румынии отказались выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии.
Обновлено в 07:59
Наука

Новое определение ожирению предлагают дать ученые

Ученые из университета Айовы провели исследование, в ходе которого установили, что человек может страдать от ожирения при нормальном индексе массы тела.
Обновлено в 06:04
Спорт

Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом

Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь

Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода

Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Экономика

Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке

Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Экономика

Минфин прокомментировал закон об онлайн-продаже алкоголя

Замминистра финансов России Илья Трунин прокомментировал потенциальные риски в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя.
Обновлено в 08:29
Наука

Проецирующий «лазерную стену» светофор разработали в России

Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал уникальный образец светофора, который может проецировать «лазерную стену».
Обновлено в 06:54
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

Обновлено в 07:40
Общество

Пятница может стать самым теплым днем июля

Пятница, 26 июля, может стать самым теплым днем июля в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:55
Политика

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Экономика

ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Обновлено вчера в 21:39
Авто

АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada

Обновлено вчера в 10:57
Политика

Пополнили фонд: зачем Украина захватила российский танкер

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ 25 июля украинские силовики захватили российский танкер Nika Spirit, который прибыл для ремонта в порт Измаил.
Обновлено в 08:44
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