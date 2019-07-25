Экономика
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец 05:00
Большинство индексов рекордно выросло благодаря существенному росту предприятий, производящих чипы и микросхемы, а также позитивным финансовым отчетам американских компаний.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Москва и Сеул начали переговоры по инциденту над Японским морем
Россия и Южная Корея начали в Сеуле переговоры о ситуации с полётом российского военного самолёта у острова Токто, заявили в Минобороны республики.
Обновлено в 01:31
Политика
МГИК отказалась восстановить Гудкова кандидатом в депутаты
Дмитрий Гудков, у которого накануне вечером правоохранительные органы провели обыски, по решению Мосгоризбиркома (МГИК) не был восстановлен кандидатом в Мосгордуму.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Космос
Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Новые iPhone 2019 года получат тройную камеру производства LG
Компания, в числе прочих, планирует увеличить продажи за счет поставки своих модулей камеры для производства новых iPhone.
Обновлено в 05:29
Интернет
Google будет бороться с шпионскими расширениями в Chrome
Согласно сайту разработчиков, все расширения, которые хоть как-то отслеживают данные пользователей, будут удалены из магазина Chrome навсегда.
Обновлено вчера в 02:27
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Кино
Вышел новый трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 11:29
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Анонсированы продажи складных Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе вышли в свет
Нино Нинидзе появилась на светском мероприятии в обществе актера Максима Виторгана.
Обновлено в 08:15
Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере
Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42
Общество
Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под Омском
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата
Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
Обновлено в 06:10
Футбол
Роналду поддержал травмированного Асенсио
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06