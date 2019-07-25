Финансы

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордом

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От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус

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Промышленные индексы США в среду демонстрировали разнонаправленную динамику

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Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
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Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку

Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Космос

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Футбол

Источник: Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая

Обновлено в 16:57
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Политика

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Космос

На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы

В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага

Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Политика

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика

На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Игры

Полное издание Pillars of Eternity выйдет на Nintendo Switch уже 8 августа

Ранее команда Pillars of Eternity 2: Deadfire объявила, что на PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет в 2019 году.
Обновлено в 04:21
Общество

Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров

Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено в 09:34
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Музыка

На аукционе выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Крупнейший в России аукционный дом «Литфонд» объявил он намерении продать на предстоящих 27 июля торгах обложку третьего альбома популярной рок-группы Nirvana «In Utero» с подписями всех ее членов, в том числе и лидера Курта Кобейна.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обновлено в 09:54
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Игры

Три части DOOM вышли на мобильные платформы

Обновлено в 13:41
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