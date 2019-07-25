Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Политика
Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17
Обновлено 24 июля в 13:34
Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп отказал Apple в отмене пошлин на компоненты из Китая
Президент США Дональд Трамп отказался сделать исключение для компании Apple в рамках взимания пошлин на товары, произведенные в Китае, - компоненты MacPro производятся в этой стране.
Обновлено в 10:46
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Гаджеты
Huawei представила первый смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 11:08
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на автобусной остановке в Курской области
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил трех человек на автобусной остановке на трассе Тросна - Калиновка в Курской области.
Обновлено в 16:47
Культура
Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя
«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении воздушной гавани.
Обновлено в 08:51
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 30,5% - до 9,797 млрд рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:21
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись
Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".
Обновлено в 17:18
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено в 14:48
Игры
Три части DOOM вышли на мобильные платформы
Обновлено в 13:41
Футбол
Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Происшествия
СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию ЛНР
Сегодня, 26 июля, Служба безопасности Украины в очередной раз «подтвердила» излюбленную формулировку украинский властей «Донбасс — это Украина» и заблокировала механизм пассажирских перевозок от Одессы к Луганской Народной Республике и в обратном направлении.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49