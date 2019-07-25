Финансы

Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Американские фондовые индексы упали вчера рекордными темпами за месяц

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От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус

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Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq завершили торги с рекордом

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Американские индексы обновили рекорды

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Очередной день напряженного ожидания

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Промышленные индексы США в среду демонстрировали разнонаправленную динамику

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Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
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СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
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В Сети обнародовано фото МКС на фоне необычаянно чистого Солнца

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На фестивале Дениса Мацуева в Сочи выступят лучшие молодые музыканты

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Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17

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В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
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Huawei представила первый смартфон 5G

Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
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В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям

Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
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Автомобиль сбил трех человек на автобусной остановке в Курской области

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил трех человек на автобусной остановке на трассе Тросна - Калиновка в Курской области.
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Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя

«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении воздушной гавани.
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Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
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Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 30,5%

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 30,5% - до 9,797 млрд рублей, сообщает компания.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись

Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".
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Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
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Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Авто

За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
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Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
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Армия и оружие

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С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
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Три части DOOM вышли на мобильные платформы

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Футбол

Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста

В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
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Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
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Политика

МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
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СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию ЛНР

Сегодня, 26 июля, Служба безопасности Украины в очередной раз «подтвердила» излюбленную формулировку украинский властей «Донбасс — это Украина» и заблокировала механизм пассажирских перевозок от Одессы к Луганской Народной Республике и в обратном направлении.
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