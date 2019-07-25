Финансы
Американские индексы обновили рекордыМосковский Комсомолец вчера в 05:00
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite подскочили до рекордного уровня (+0,5% и +0,8% по сравнению с предыдущим днем). Индекс PHLX Semiconductor, который объединяет акции производителей полупроводников, увеличился на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Здоровье
Как волгоградцы могут защитить своих питомцев от клещей
Ошейник Особым образом обработанный ошейник, который нужно застегнуть на шее животного, способен защищать несколько месяцев подряд и подойдет тем питомцам, которых моют часто.
Обновлено в 15:37
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
В ходе слушаний Мюллер подтвердил обвинения в адрес России о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году и подчеркнул, что расследование не установило наличие сговора между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и российским правительством.
Обновлено 24 июля в 10:39
Общество
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 04:44
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Военные ЛНР сбили над Первомайском очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска
Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Экономика
«Макдоналдс» отчитался о рекордном росте продаж за семь лет
Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:28
Авто
Раритетный Land Rover был адаптирован для транспортировки мотоциклов
Свет увидел их проект, построенный на базе старого Land Rover Series 2A 1966 года.
Обновлено в 15:15
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Полиция Германии ищет в мюнхенском лесу пропавших россиянок
В отделении полиции города подтвердили, что ведутся поиски 41-летней россиянки и ее 16-летней дочери.
Обновлено в 04:07
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено в 19:59
Технологии
Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Политика
Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу
Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Футбол
В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.
Обновлено в 03:25
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Экономика
Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение упрощенной идентификации граждан - клиентов страховщиков, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 11:09
Происшествия
На Украине заблокировали автобусные рейсы из Одессы в ЛНР
В СБУ объяснили, что транспортный маршрут проходил через территорию РФ Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 15:59