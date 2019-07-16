Финансы

Американские индексы корректируютсяFinam.Ru 13:00

Во вторник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику. Основное внимание инвесторов направлено на вышедшие макроэкономические данные, а также начало очередного сезона корпоративных отчетностей.
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Американские индексы корректируются

Finam.Ru13:00

Уолл-стрит на распутье. Что произойдет с биржевыми индексами США?

РБК09:20

Откат стоимости фьючерсного контракта Brent к отметкам $66-$65.50 является вполне логичным. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

Глас Народа01:09

Биржи США снижаются на данных отчетностей и статистики

ПРАЙМ11:25

Европейские акции торгуются без внятной динамики, инвесторы ждут квартальных отчетов

Financial One04:43

Фондовая Европа торгуется в небольшом плюсе

Финмаркет06:54

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUMвчера в 21:31
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на него

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Названы обязанности Евкурова в Минобороны РФ

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра «Чернобыля» покончил с собой

Обновлено в 08:14
Интернет

Роскачество определило самые надежные антивирусы

Роскачество составило рейтинг самых надежных антивирусных программ для операционных систем Windows и macOS.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Обновлено в 13:50
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство

Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
Обновлено в 11:21
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Футбол

Алексей Миранчук: "Зенит" или "Спартак"? Что должно случиться, чтобы я туда перешел?"»

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" отметил, что не хочет переходить в другой российский клуб.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году

Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Театры

В Петербурге назвали номинантов театральной премии «Золотой софит»

Обновлено в 09:42
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»

Обновлено в 11:32
Общество

Медузу размером с человека обнаружили в водах Великобритании

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
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