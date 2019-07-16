Финансы
Американские индексы корректируютсяFinam.Ru 13:00
Во вторник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику. Основное внимание инвесторов направлено на вышедшие макроэкономические данные, а также начало очередного сезона корпоративных отчетностей.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на него
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Названы обязанности Евкурова в Минобороны РФ
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 17:25
Интернет
Роскачество определило самые надежные антивирусы
Роскачество составило рейтинг самых надежных антивирусных программ для операционных систем Windows и macOS.
Обновлено в 09:16
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство
Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
Обновлено в 11:21
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу
Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Футбол
Алексей Миранчук: "Зенит" или "Спартак"? Что должно случиться, чтобы я туда перешел?"»
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" отметил, что не хочет переходить в другой российский клуб.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Общество
Медузу размером с человека обнаружили в водах Великобритании
Обновлено вчера в 10:16