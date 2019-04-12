Финансы

Американские индексы изменились незначительноFinam.Ru 02:15

В четверг, 11 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на отрицательной территории, при этом их изменения были незначительными.
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Dow Jones и Nasdaq снизились, S&P 500 почти не изменился

Финмаркет01:57

Американские индексы изменились незначительно

Finam.Ru02:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Футбол

Сигурдссон: «Испытываю сумасшедший профессиональный голод»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.
Обновлено в 13:28
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Политика

Порошенко уверен, что после переизбрания сможет добиться мира в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в случае его переизбрания ему удастся вскоре добиться условий по достижению мира в Донбассе.
Обновлено в 16:02
Музыка

В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол

Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019

Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 16:03
Общество

Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев

Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

В ЛНР назвали общее число погибших украинских бойцов в Донбассе

Официальный представитель Народной полиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько украинских бойцов погибло за годы военного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Кино

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Авто

Chery анонсировал новое кросс-купе Jetour X70 Coupe

В оснащении нового Jetour X70 Coupe находится бензиновый 1,5-литровый турбо-мотор мощностью 147 л.с. В паре с ним трудится 5-скоростная «механика» либо 8-ступенчатая АКПП.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
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