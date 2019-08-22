Экономика
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 10:44
Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в августе. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в этом месяце вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле.
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Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Обновлено в 12:47
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Футбол
«Зенит» отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро
Один из итальянских клубов хотел купить нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси за 15 млн евро и даже прислал соответствующий запрос в петербургский клуб, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 10:11
Космос
Паровой аэростат можно использовать для запуска спутник
Запуск спутников на орбиту становится легче, если ракета-носитель сначала поднимается на большую высоту, где воздух разрежен.
Обновлено в 05:41
Футбол
Экс-футболист сборной Ганы умер в возрасте 40 лет
Бывший форвард сборной Ганы по футболу Джуниор Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Обновлено 20 августа в 22:15
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Футбол
Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выразил обеспокоенность по поводу того, что происходит в Амазонии.
Обновлено в 12:25
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Технологии
Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года
Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi Motors сообщила о начале продаж обновленного паркетника RVR.
Обновлено в 10:43
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Кино
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой
С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.
Обновлено в 12:44
Общество
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Хоккей
Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 10:46