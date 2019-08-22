Экономика

Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 10:44

Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в августе. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в этом месяце вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле.
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Американские индексы демонстрируют смешанную динамику

Finam.Ru12:56

Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС

REGNUM10:11

Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Финмаркет10:44

Биржи США растут в ожидании выступления главы ФРС

ПРАЙМ10:09
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Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Обновлено в 12:47
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Зенит» отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро

Один из итальянских клубов хотел купить нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси за 15 млн евро и даже прислал соответствующий запрос в петербургский клуб, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 10:11
Космос

Паровой аэростат можно использовать для запуска спутник

Запуск спутников на орбиту становится легче, если ракета-носитель сначала поднимается на большую высоту, где воздух разрежен.
Обновлено в 05:41
Футбол

Экс-футболист сборной Ганы умер в возрасте 40 лет

Бывший форвард сборной Ганы по футболу Джуниор Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Обновлено 20 августа в 22:15
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Футбол

Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выразил обеспокоенность по поводу того, что происходит в Амазонии.
Обновлено в 12:25
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Здоровье

В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги

В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Технологии

Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года

Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Авто

В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi Motors сообщила о начале продаж обновленного паркетника RVR.
Обновлено в 10:43
Происшествия

МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

Обновлено в 09:13
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Кино

Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой

С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.
Обновлено в 12:44
Общество

Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Хоккей

Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 10:46
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