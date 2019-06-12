Футбол
Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019Советский спорт 17:16
Сборная США разгромила команду Таиланда со счетом 13:0. Пента-трик в составе победительниц оформила Алекс Морган, дубли на счету Роуз Лавель и Саманты Мевис, еще по мячу забили Линдси Хоран, Меган Рапино, Мэллори Пью и Карли Ллойд.
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