Лучшими бомбардирами сборной США стали Алекс Морган и Меган Рапино, забившие по шесть мячей. По ходу турнира сборная США также одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу. Ранее сообщалось, что женская сборная США по футболу победила Нидерланды в финале ЧМ.

Американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ

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