Лучшими бомбардирами сборной США стали Алекс Морган и Меган Рапино, забившие по шесть мячей. По ходу турнира сборная США также одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу. Ранее сообщалось, что женская сборная США по футболу победила Нидерланды в финале ЧМ.

Американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ

Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.

Армия и оружие Аэропорт Триполи прекратил свою работу после ракетного обстрела Временно прекращено авиасообщение в международном аэропорту ливийской столицы Триполи из-за ракетного обстрела, 7 июля сообщает РИА Новости.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".

Политика Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.

Экономика Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.

Финансы «Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.

Политика Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Экономика Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!» Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).

Экономика Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Политика Протесты в Грузии назвали попыткой госпереворота Определенные лица в ходе недавних акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти, но их попытка нейтрализована правоохранительными органами, заявили в Генпрокуратуре Грузии, пишут "Известия".

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия В Белоруссии Mercedes с 10 людьми упал в канал, погибло пять человек В Белоруссии Mercedes GL с 10 людьми упал в мелиоративный канал из-за того, что водитель не справился с управлением.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.