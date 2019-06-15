Американские футболистки обыграли сборную Чили в матче чемпионата мираТАСС 14:01

Сборная США обыграла команду Чили со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.

Американские футболистки обыграли сборную Чили в матче чемпионата мира

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