Футбол
Американские футболистки обыграли сборную Чили в матче чемпионата мираТАСС 14:01
Сборная США обыграла команду Чили со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.
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Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Обновлено в 10:40
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Около 80% женщин-рожениц испытывают проблемы со здоровьем
Врач отметил, что главные причины проблем с рождением детей - это ранние онкологические и сердечные заболевания.
Обновлено в 19:24
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Летнее меню: какие продукты можно есть волгоградцам в жару
Как правильно сформировать свой летний рацион и каких продуктов следует избегать, читайте в нашем материале.
Обновлено в 15:05
Наука
Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза
Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.
Обновлено 14 июня в 07:48
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Космос
С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников
На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда, оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение, ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено 14 июня в 13:12
Политика
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет заседание 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет в Минске.
Обновлено в 17:06
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12