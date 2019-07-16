Финансы
Фондовая Америка демонстрирует слабое снижениеФинмаркет 15 июля в 10:35
Аналитики прогнозируют рекордное за 3 года снижение средних показателей для компаний из Standard & Poor's 500. Сitigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 7% благодаря сокращению расходов, повышению выручки и снижению ставки налога.
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