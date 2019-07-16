Финансы

Фондовая Америка демонстрирует слабое снижениеФинмаркет 15 июля в 10:35

Аналитики прогнозируют рекордное за 3 года снижение средних показателей для компаний из Standard & Poor's 500. Сitigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 7% благодаря сокращению расходов, повышению выручки и снижению ставки налога.
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Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
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Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
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Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале «Ростех»

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В Грузии полностью обеспечена безопасность всех иностранных граждан, в том числе россиян, сказал представитель грузинского МИД Владимир Константиниди, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Происшествия

Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной

Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
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Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера

Обновлено в 08:53
Экономика

«ПНППК» готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей

Совет директоров ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" утвердил программу облигаций серии 001Р объемом до 1,5 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации.
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Политика

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
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Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

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Apple показала новые эмодзи из iOS 13

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
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Экономика

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Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Политика

Полиция получит право объявлять предостережения гражданам

Полиция получит право объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.
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Происшествия

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Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
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Xiaomi Mi A3 представлен официально

Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
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В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

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Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий

В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
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