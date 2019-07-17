Финансы

Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумыФинмаркет вчера в 02:03

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,1% и составил 27359,16 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,02% - до 3014,3 пункта. Nasdaq Composite повысился на 0,17%, составив 8258,19 пункта.
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Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях Трампа

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Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
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В России начнут возводить пневмокаркасные здания на основе заполненных воздухом баллонов.
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Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

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Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
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Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
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В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол

Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Происшествия

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Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:27
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
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Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика

Избирком снял Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия в 43-м округе приняла решение о снятии юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

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На новом кадре 49-летний Сергей Глушко позирует в плавках, показывая накаченное тело. Фоном для снимка стал залив и горы.
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В Москве зафиксировали рекордный спрос на новостройки

В Москве в преддверии перехода на новую схему финансирования долевого строительства рекордно увеличился спрос на новостройки, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.
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Расследование уголовных дел продолжается.
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В США отметили 50-летие высадки человека на Луну

Америка празднует 50-летнюю годовщину запуска корабля «Аполлон-11». Командир этого экипажа Нил Армстронг сделал первый шаг на Луне.
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Каборе подписал контракт с московским «Динамо»

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Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.
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Производитель чехлов опубликовал изображения своего продукта для смартфона Nokia 7.2.
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МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

Командование вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний в северных районах Сирии на фоне сокращения своего контингента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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