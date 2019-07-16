Энергетика
Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумыФинмаркет 02:03
Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,1% и составил 27359,16 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,02% - до 3014,3 пункта. Nasdaq Composite повысился на 0,17%, составив 8258,19 пункта.
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Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Технологии
Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
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Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика
Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
В конце июня результаты опроса Левада-центра показали, что треть россиян стали лучше относиться к Украине.
Обновлено в 21:59
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Технологии
Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным
Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Политика
На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ
Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
Обновлено в 21:45
Происшествия
В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ
Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено в 21:30
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Космос
Уфолог обнаружил странные инопланетные структуры в Google Sky
Уфолог придерживается мнения, что представители инопланетной цивилизации способны создавать необычные структуры, замеченные специалистом в приложении Google Sky.
Обновлено в 22:12
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика
Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
Обновлено в 15:00
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
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Космос
Названа причина переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 20:52
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31