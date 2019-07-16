Энергетика

Американские фондовые индикаторы обновили исторические максимумыФинмаркет 02:03

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,1% и составил 27359,16 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,02% - до 3014,3 пункта. Nasdaq Composite повысился на 0,17%, составив 8258,19 пункта.
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
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Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
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В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
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"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
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Литовский министр призвал США разместить в Прибалтике войска ПВО

Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году

Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика

Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине

В конце июня результаты опроса Левада-центра показали, что треть россиян стали лучше относиться к Украине.
Обновлено в 21:59
Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено в 12:48
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София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Технологии

Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Политика

На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ

Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
Обновлено в 21:45
Происшествия

В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ

Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено в 21:30
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Россияне увидят лунное затмение

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В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

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Уфолог обнаружил странные инопланетные структуры в Google Sky

Уфолог придерживается мнения, что представители инопланетной цивилизации способны создавать необычные структуры, замеченные специалистом в приложении Google Sky.
Обновлено в 22:12
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика

Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

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Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
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«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве

Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
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