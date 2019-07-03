Финансы
Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровняхКоммерсантъ 05:08
По итогам вчерашних биржевых торгов все три ведущих американских фондовых индекса — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ — закрылись на рекордных для себя отметках.
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Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов, S&P 500 обновил рекорд
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