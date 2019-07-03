Финансы

Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровняхКоммерсантъ вчера в 05:08

По итогам вчерашних биржевых торгов все три ведущих американских фондовых индекса — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ — закрылись на рекордных для себя отметках.
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Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях

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