Финансы

Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусеREGNUM 10:08

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
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Биржи США снижаются на фоне роста внешнеторговой неопределенности

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