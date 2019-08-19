Финансы
Американские фондовые индексы выросли на 1,2-1,7%Финмаркет вчера в 01:25
Nasdaq Composite поднялся на 129,38 пункта (1,67%) - до 7895,99 пункта. На фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США подорожали акции банков: Bank of America - на 3%, Citigroup - на 2,5%. Стоимость акций Deere выросла на 3,8% по итогам торгов в пятницу.
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Цены евробондов РФ в понедельник падают вслед за снижением котировок US Treasuries
Финмаркетвчера в 11:45
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Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью
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Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области
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Армия и оружие
Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне
Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
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Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
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Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили Су-30 ВКС РФ над Балтикой
В понедельник истребители Typhoon британских ВВС сопроводили два самолета ВКС России.
Обновлено вчера в 18:33
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В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»
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Обновлено в 02:39
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Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Общество
Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной
"Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.
Обновлено вчера в 21:32
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Александр Овечкин: Не жалуюсь на судьбу и на контракт
Обновлено в 03:07
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке
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Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03