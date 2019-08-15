Финансы

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессииКоммерсантъ 14 августа в 13:50

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
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