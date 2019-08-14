Финансы

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессииКоммерсантъ 13:50

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На рынке США началась истерика

Lenta.ru13:58

Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США

ТАСС16:39

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

РБК17:06

Биржевые индексы США падают на фоне приближающейся рецессии

Газета.Ru15:05

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

RT на русском16:56

Биржи США потеряли около 3% на беспокойстве из-за возможности рецессии

ПРАЙМ16:56

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Коммерсантъ13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Происшествия

Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

Обновлено в 19:56
Авто

BMW показала гибридный BMW 330e

Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады

Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса

В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Авто

УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»

Обновлено в 12:23
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.
Обновлено в 20:06
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Футбол

Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено в 13:23
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты

Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено в 16:47
Технологии

Плавучий атомный блок «Академик Ломоносов» доставят на Чукотку в «упряжке» из буксиров

Обновлено в 20:23
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Политика

Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

Николай Савичев: «Такие победы помогут становлению „Торпедо“»

Старший тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:1) в 8-м туре Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 15:03
Космос

Флуоресцентное свечение поможет в поисках внеземной жизни

Астрономы из Корнелльского университета (США) открыли новый способ поиска жизни в космосе: скрытые биосферы можно будет обнаружить с помощью резких вспышек ультрафиолетового излучения от красных карликов.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Политика

США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, смягчающие меры по реализации Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений.
Обновлено в 12:06
Здоровье

В России увеличилось число смертей из-за алкоголя

В первой половине 2019 года в России увеличилось число смертей из-за алкоголя.
Обновлено в 10:32
Музыка

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.
Обновлено в 17:07
Футбол

Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Интернет

Huawei и «Яндекс» работают над конкурентом для Google Maps

Санкции со стороны США вынудили Huawei активнее работать над собственной ОС HarmonyOS.
Обновлено в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное