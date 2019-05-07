Экономика
Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет вчера в 10:04
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов на сохраняющихся опасениях по поводу дальнейшего хода торговых переговоров США с Китаем.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Авто
Из-за ажиотажного спроса Suzuki выпустит семиместный Wagon R
Японский концерн Suzuki еще в конце минувшей зимы сообщил о выводе на рынок нового компактвэна Wagon R следующего поколения, сконструированного на современной архитектуре, взятой у хэтчбека Swift.
Обновлено вчера в 23:59
Культура
Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов
В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Хоккей
СКА заключил однолетний контракт с форвардом Олегом Ли
Нападающий Олег Ли заключил новый контракт со СКА. Соглашение с 28-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:45
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Деревенские обогнали городских в наборе веса
В настоящее время в большинстве стран индекс массы тела людей стабильно растет параллельно с тем, как растет соотношение городского населения и сельского.
Обновлено в 13:15
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Общество
«Позитивное мышление» превратило счастье в обязанность. Хочется реветь, а мы улыбаемся»
В книгах типа «помоги себе сам» рассказывается, как перестать беспокоиться, изгнать негативные мысли, начать ощущать счастье каждый день.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани.
Обновлено в 01:42
Политика
Путин почтил память жертв катастрофы SSJ100
Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:01
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице
СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено в 13:40
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Водитель иномарки сбил пешехода в Москве
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Политика
Семь депутатов от оппозиции Венесуэлы были лишены неприкосновенности
Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы лишила парламентского иммунитета семь оппозиционных депутатов, сообщила местная радиостанция Union Radio.
Обновлено вчера в 22:58