Финансы
Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 10:11
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшился на 0,48% и составлял 26678,65 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,32% - до 2966,54 пункта.
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