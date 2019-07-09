Финансы

Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 10:11

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшился на 0,48% и составлял 26678,65 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,32% - до 2966,54 пункта.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

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