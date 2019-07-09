Финансы

Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 10:11

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшился на 0,48% и составлял 26678,65 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,32% - до 2966,54 пункта.
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ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,46%

Financial One09:36

На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы ФРС

Finam.Ruвчера в 14:00

Биржи США в основном снижаются на неопределенности в отношении торгового спора с Китаем

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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 09.07.19

Глас Народа01:22

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

Финмаркет10:11
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Общество

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие

Американский адмирал заявил Сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено в 22:02
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Политика

В правительство Якутии пришли с обысками сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Происшествия

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Обновлено в 16:13
Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Обновлено в 16:39
Экономика

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено в 20:07
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Санавиация Татарстана закупит «Ансат» на средства нацпроекта

Напомним, что производимые на Казанском вертолетном заводе "Ансаты" и Ми-8 передаются национальной службе санитарной авиации в рамках проекта "Ростеха" (в который входит концерн "Вертолеты России").
Обновлено в 04:28
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