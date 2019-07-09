Финансы
Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 10:11
Котировки акций PepsiCo в начале торгов снижаются на 0,5%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
ЖКХ
В Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня
В Санкт-Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня, передает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:43
Политика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне
64-летней Салли Джонс было сказано воздержаться от съемки, так как Маркл прибыла туда как частное лицо.
Обновлено в 11:21
Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:16
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Технологии
Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Наука
Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено в 11:38
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Обновлено в 11:42
Футбол
Футболист Неймар продемонстрировал свои новые бутсы
Обновлено в 11:34
Политика
Умер американский миллиардер, экс-кандидат в президенты Росс Перо
Американский бизнесмен Росс Перо умер во вторник на 90-м году жизни, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:51
Экономика
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02