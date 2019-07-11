Финансы
Dow Jones впервые превысил отметку в 27000 пунктовТелеканал 360° 15:00
В Соединенных Штатах в ходе торгов промышленный индекс Dow Jones впервые перевалил отметку в 27000 пунктов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Футбол
«ПСЖ» предложил 30 миллионов евро за Гея
Как сообщает L'Equipe, "ПСЖ" предложил 30 миллионов евро за 29-летнего сенегальца.
Обновлено в 18:03
Политика
Суд в ЕС частично снял санкции с Януковича
Решение Европейского совета о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича было аннулировано.
Обновлено в 10:19
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Происшествия
Вместо террориста нашли его следы
Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.
Обновлено в 18:31
Футбол
Российские футболисты не вышли в финал Универсиады, проиграв Бразилии
Мужская сборная России уступила команде Бразилии в полуфинале Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 12:55
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала о пользе шоколада для сердца
Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, в чем заключается польза темного шоколада для сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 20:45
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Интернет
В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя
В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
Обновлено в 18:57
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Общество
Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку
Обновлено в 11:30
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35