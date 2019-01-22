Экономика
Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 10:25
Американский фондовый рынок открылся в минусе в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики, пишет MarketWatch. В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Экономика
В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес
Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия.
Обновлено в 06:08
Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено в 11:46
Экономика
Промсвязьбанк выдал первые оборонные кредиты на 130 млрд руб
Промсвязьбанк подписал соглашения о выдаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса кредитов на 130 млрд руб. Об этом глава банка Петр Фрадков доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:23
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн
Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Экономика
Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций
Итальянская Eni была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила «РИА Новости» председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.
Обновлено в 06:24
Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Экономика
Продажи недвижимости ГК «ПИК» в 2018 году выросли на 11%
Группа компаний "ПИК" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила продажи недвижимости на 11% - до 210,6 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Экономика
Бывший глава Росприроднадзора стал президентом «Нового потока»
Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров стал президентом группы компаний «Новый поток», которая управляет рядом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 03:36
Экономика
Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota
Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:06
Экономика
Минтранс запросил больше 200 млрд руб. на региональные аэропорты
Больше всего денег заложено на дальневосточные аэропорты — около 94 млрд руб. из федерального бюджета, внебюджетного финансирования по этой статье не предусмотрено.
Обновлено в 10:04