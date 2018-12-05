Экономика
Американские фондовые индексы снижаются
Американские фондовые индексы снижаютсяФинмаркетвчера в 10:29
Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
Финмаркетвчера в 10:29
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Экономика
ЦБ сократил почти половину сотрудников банковского надзора
Банк России сократил 45% сотрудников, занимавшихся банковским надзором, после передачи этой функции от региональных подразделений Службе текущего банковского надзора.
Обновлено в 01:52
Экономика
ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу
Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг.
Обновлено в 01:46
Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 01:52
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 01:15
Финансы
Сбербанк меняет условие потребительских кредитов
Другие условия потребительского кредитования сохранены. Срок займа может составлять от трех месяцев до семи лет, сумма – до 5 млн руб.
Обновлено в 01:31
Экономика
Россия предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96
Компания «Ильюшин» предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96 в различных версиях и модификациях, сообщил замдиректора по внешнеэкономической деятельности компании Владимир Симаков.
Обновлено в 01:50
Экономика
Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов
Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 01:37
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 00:57
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
Как сообщил журналистам в Барнауле во вторник основатель группы Игорь Бабаев, сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году
Крупнейший в мире производитель палладия – «Норникель» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.). По прогнозу компании, по итогам 2018 г. дефицит палладия составит 1 млн унций, а в 2019 г. он уже достигнет показателя 1,4 млн унций.
Обновлено в 01:08
Экономика
Индекс потребительского доверия пошел вниз
Индекс потребительского доверия пошел вниз Тренд на улучшение потребительских настроений, начавшийся во втором квартале 2018 года, изменился: по итогам третьего квартала соответствующий индекс снизился с 70 до 67 пунктов.
Обновлено в 01:48
Экономика
Товарооборот России и Индии с 1953 года вырос в тысячу раз
Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года объём торговли между Россией и Индией достиг почти $5,5 млрд.
Обновлено в 00:14
Экономика
Суд снял арест с принадлежащих НПФ «Будущее» 3,3% акций «Росгосстраха»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление НПФ "Будущее" о снятии ареста с принадлежащих фонду 3,3% акций "Росгосстраха" стоимостью 7,063 млрд рублей и замене этого обеспечения на арест ОФЗ общей стоимостью 8,395 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 00:17
Экономика
Красноярск просит денег на дорогу
На ветку в Емельяново не хватило 6,7 млрд руб. Красноярский край все же пытается получить из федерального бюджета 6,7 млрд руб. на строительство железной дороги в аэропорт Емельяново из Красноярска.
Обновлено вчера в 17:26