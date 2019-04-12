Финансы

Американские фондовые индексы слабо растут в начале торговФинмаркет 11 апреля в 09:58

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и ждут начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.
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Американские биржи закрыли торги пятницы ростом

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Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
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Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

На Украине хотят вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех»

На сайте президента Украины появилась петиция с предложением вернуть в бюллетени графу «Против всех», передает РИА Новости.
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Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
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Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
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Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Общество

Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»

Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов

Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Автоспорт

Александер Элбон не примет участие в квалификации

Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт

О лишнем весе и уходе из спорта: что рассказала Загитова Урганту

Обновлено в 02:23
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Банкет в честь юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей

По подсчетам работников заведения, банкет может обойтись в миллион рублей, так как средний чек в элитном ресторане составляет около 5 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
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