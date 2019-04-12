Финансы
Американские фондовые индексы слабо растут в начале торговФинмаркет вчера в 09:58
Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и ждут начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей
Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Политика
В США призвали пересмотреть отношения с Россией
Специалисты рекомендовали Вашингтону пересмотреть неблагополучную политику в отношении России, также они считают, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны пописать совместную декларацию, подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние не должно начаться.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В ЛНР назвали общее число погибших украинских бойцов в Донбассе
Официальный представитель Народной полиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько украинских бойцов погибло за годы военного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:08
Кино
Кладбище для погибших героев «Игры престолов» создали в Австралии
В Австралии появилось кладбище, на котором находятся "могилы" погибших героев из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 12:57
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика
США и Россия обсудили в Женеве договор ДСНВ
Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора, — цитирует официальное заявление Госдепа США ТАСС.
Обновлено в 11:59
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Кино
Иэн Глен сыграет пожилого Бэтмена
В "Титанах" Иэн сыграет пожилого Брюса Уэйна, так что неизвестно, доведется ли ему примерить знаменитый костюм Бэтмена.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналу Atlantic, что размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность президента Всемирного банка или послом в ООН.
Обновлено в 10:35
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Политика
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Происшествия
СК просит продлить арест Майкла Калви на три месяца
Следствие просит продлить срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка
У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17