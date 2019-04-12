Финансы

Американские фондовые индексы слабо растут в начале торговФинмаркет вчера в 09:58

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и ждут начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.
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Dow Jones и Nasdaq снизились, S&P 500 почти не изменился

Финмаркет01:57

Американские индексы изменились незначительно

Finam.Ru02:15
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Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Происшествия

Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей

Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Спорт

Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой

Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Политика

В США призвали пересмотреть отношения с Россией

Специалисты рекомендовали Вашингтону пересмотреть неблагополучную политику в отношении России, также они считают, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны пописать совместную декларацию, подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние не должно начаться.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В ЛНР назвали общее число погибших украинских бойцов в Донбассе

Официальный представитель Народной полиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько украинских бойцов погибло за годы военного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Кино

Кладбище для погибших героев «Игры престолов» создали в Австралии

В Австралии появилось кладбище, на котором находятся "могилы" погибших героев из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 12:57
Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Обновлено в 11:58
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Политика

НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля

Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика

США и Россия обсудили в Женеве договор ДСНВ

Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора, — цитирует официальное заявление Госдепа США ТАСС.
Обновлено в 11:59
Хоккей

«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»

Обновлено в 13:03
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Кино

Иэн Глен сыграет пожилого Бэтмена

В "Титанах" Иэн сыграет пожилого Брюса Уэйна, так что неизвестно, доведется ли ему примерить знаменитый костюм Бэтмена.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Политика

Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналу Atlantic, что размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность президента Всемирного банка или послом в ООН.
Обновлено в 10:35
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Политика

Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами

Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Происшествия

СК просит продлить арест Майкла Калви на три месяца

Следствие просит продлить срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
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