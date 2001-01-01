Финансы
Американские фондовые индексы слабо растут в начале торговФинмаркет 11 апреля в 09:58
Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и ждут начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия
В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:23
Футбол
«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ
Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Политика
Лукашенко угрожает России перекрыть нефтепроводы
Ничем особенным Лукашенко угрожать не может, отмечает ТГ-канал "Бульба престолов".
Обновлено 11 апреля в 05:26
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», одержав вторую победу в серии
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Chevron покупает Anadarko за $33 млрд
Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Авто
15 советских пикапов, которые от нас скрывали
Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей с лучшим салоном стоимостью до 3 млн рублей
Genesis G80 Второе место занял седан Genesis G80, ставший эталоном интерьера корейского автомобиля.
Обновлено в 02:11
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 00:37
Общество
Омич получил штраф за ролик с Первого канала
Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Общество
Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности
Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33
Транспорт
Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье
Диетологи назвали 10 самых полезных продуктов
Обновлено в 02:56
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Как изменятся психоневрологические интернаты в России
С февраля по всей стране начались проверки качества услуг в психоневрологических интернатах (ПНИ), а в ближайшие месяцы заняться собираются и самими пациентами.
Обновлено 11 апреля в 11:24