Финансы

Американские фондовые индексы слабо растут в начале торговФинмаркет 11 апреля в 09:58

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и ждут начала публикаций корпоративных отчетностей за первый квартал.
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В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

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Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
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Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
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Лукашенко угрожает России перекрыть нефтепроводы

Ничем особенным Лукашенко угрожать не может, отмечает ТГ-канал "Бульба престолов".
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Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
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Авто

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально

Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США

Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Хоккей

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», одержав вторую победу в серии

Обновлено вчера в 22:15
Энергетика

Chevron покупает Anadarko за $33 млрд

Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
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Армия и оружие

«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе

Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей с лучшим салоном стоимостью до 3 млн рублей

Genesis G80 Второе место занял седан Genesis G80, ставший эталоном интерьера корейского автомобиля.
Обновлено в 02:11
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 00:37
Общество

Омич получил штраф за ролик с Первого канала

Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Общество

Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности

Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье

Диетологи назвали 10 самых полезных продуктов

Обновлено в 02:56
Гаджеты

В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Как изменятся психоневрологические интернаты в России

С февраля по всей стране начались проверки качества услуг в психоневрологических интернатах (ПНИ), а в ближайшие месяцы заняться собираются и самими пациентами.
Обновлено 11 апреля в 11:24
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