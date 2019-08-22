Финансы
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 10:44
Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.
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