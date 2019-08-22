Экономика

Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 10:44

Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.
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Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Финмаркет10:44

Отчетности ритейлеров и «минутки» ФРС способствовали росту американских индексов

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Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

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Биржи США заметно растут в ожидании комментариев о состоянии экономики страны

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

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Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
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Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1

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В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
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Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
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Зеленский призвал завесить всю страну украинскими флагами

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.
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Обновлено в 15:49
Армия и оружие

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После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Политика

Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Политика

Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
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Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Общество

Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус

Обновлено вчера в 10:46
Транспорт

Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу

Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа.
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

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В Испании зафиксирована вспышка листериоза

Министерство здравоохранения Испании зафиксировало 150 случаев заболевания листериозом.
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Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

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Шоу-бизнес

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После развода с мужем артистка, как кажется со стороны, сбросила несколько лишних килограммов.
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Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
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В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку

В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
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