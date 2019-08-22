Экономика
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 10:44
Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
Обновлено в 11:18
Футбол
Брага — Спартак 1:0
Московский "Спартак" проведет 22 августа в Португалии первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги" в борьбе за место в групповой стадии второго по значимости еврокубка.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Экономика
Медведев «вспомнил» про ягоды и рыбные консервы
В перечень для субсидий вошли также переработанная рыба и рыбные консервы, ракообразные и моллюски.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский призвал завесить всю страну украинскими флагами
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Общество
Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу
Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа.
Обновлено в 16:22
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
В Испании зафиксирована вспышка листериоза
Министерство здравоохранения Испании зафиксировало 150 случаев заболевания листериозом.
Обновлено вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская перестала готовить и похудела после развода
После развода с мужем артистка, как кажется со стороны, сбросила несколько лишних килограммов.
Обновлено в 07:48
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку
В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
Обновлено в 05:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Происшествия
МАК завершил работу с «черными ящиками» Airbus A321
Обновлено в 10:51
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Футбол
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России
Обновлено в 08:51