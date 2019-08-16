Финансы
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет вчера в 10:19
Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено в 15:59
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Пятилетний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса, сообщила прокуратура области.
Обновлено в 13:47
Политика
Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД
Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:43
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено в 16:35
Футбол
Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне
Обновлено в 11:42
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Общество
Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников
Бывшая ученица лицея Высшей школы экономики в Петербурге заявила, что в девятом классе ее соблазнил преподаватель литературы.
Обновлено в 16:59
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица.
Обновлено в 03:31
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Футбол
Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии
В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
Обновлено в 16:45
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Обновлено в 10:46
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41
Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено в 09:16
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Авто
В России осенью подорожают автомобили
Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
Обновлено в 04:00
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45