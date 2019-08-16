Финансы

Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет вчера в 10:19

Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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Сланцевые компании США убыточны для своих инвесторов даже при росте цен на нефть

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Индексы Уолл-стрит закрыли неделю в «зеленой зоне»

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:03, Ашберн
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Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба

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Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

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Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
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Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено в 15:59
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
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Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Пятилетний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса, сообщила прокуратура области.
Обновлено в 13:47
Политика

Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.
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Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
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Наука

Разработан новый метод диагностики аутизма

Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
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Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне

Обновлено в 11:42
Происшествия

После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить

Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
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Общество

Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников

Бывшая ученица лицея Высшей школы экономики в Петербурге заявила, что в девятом классе ее соблазнил преподаватель литературы.
Обновлено в 16:59
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
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Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
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Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица.
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Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Футбол

Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии

В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
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Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время

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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
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Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41

Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
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Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
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На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

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Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
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Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
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