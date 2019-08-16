Финансы
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет 15 августа в 10:19
Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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На квартальные результаты Voestalpine повлияли экономический спад и рост расходов
MetalTorg.ru15 августа в 17:23
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В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
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«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»
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Места в машине, которые нужно регулярно смазывать
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Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
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После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
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Даже 1 стакан кефира в день увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, что значительно улучшает пищеварение.
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«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию».
Обновлено вчера в 23:10
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» заявил о намерениях защищать Иран в случае войны
Ливанское движение «Хезболла» намерена встать на защиту Ирана в случае военного конфликта в Персидском заливе, заявил глава движения шейх Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.
Обновлено вчера в 18:24
Кино
В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»
В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено вчера в 16:15
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Политика
США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
На Украине оценили убытки от потери транзита российского газа
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук оценил, сколько потеряет Украина, если лишится транзита российского газа.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Трамп созвал банкиров из-за спада индексов
Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
Обновлено вчера в 18:13