Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Авто Места в машине, которые нужно регулярно смазывать Осмотра и мойки порой недостаточно, а потому стоит рассказать подробнее, какие именно комплектующие необходимо дополнительно смазывать.

Здоровье Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Здоровье Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день Даже 1 стакан кефира в день увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, что значительно улучшает пищеварение.

Авто 400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.

Армия и оружие Лидер «Хезболлы» заявил о намерениях защищать Иран в случае войны Ливанское движение «Хезболла» намерена встать на защиту Ирана в случае военного конфликта в Персидском заливе, заявил глава движения шейх Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.

Кино В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана» В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.

Кино В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита» Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.

Общество Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Политика Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

Общество Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса» Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».

Политика США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Авто Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.

Политика На Украине оценили убытки от потери транзита российского газа Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук оценил, сколько потеряет Украина, если лишится транзита российского газа.

Экономика В России выросла выручка малых предприятий Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Транспорт РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург "Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.