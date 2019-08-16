Финансы

Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет вчера в 10:19

Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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