Финансы
Американские фондовые индексы растут в начале торговФинмаркет вчера в 10:19
Поддержку фондовому рынку оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Жасмин трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Жасмин трогательно поздравила первенца в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 16:49
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Экономика
Трамп провёл совещание с главами банков после спада на бирже
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Обновлено в 14:00
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Политика
Американский суд постановил арестовать иранский танкер Grace 1
Ордер на арест иранского танкера Grace 1 выписал суд американского округа Колумбия, сообщил минюст Штатов.
Обновлено в 19:46
Путешествия
Бизнесмены Турции просят ограничить систему «все включено» в отелях
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках
Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Гаджеты
В тестовой версии iOS 13 нашли дату презентации новых iPhone
Как пишут специализированные источники, в тестовой версии iOS 13 была найдена дата релиза новых «яблочных» гаджетов.
Обновлено в 11:02
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Госдума предложила запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 21:41